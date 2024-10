La Royal Family lontana dai riflettori: le foto dall’archivio storico (Di sabato 19 ottobre 2024) Negli ultimi giorni, una preziosa collezione di immagini private della Royal Family è stata resa pubblica, regalando uno sguardo raro e inedito sulla vita di una delle famiglie più osservate e influenti del mondo. Si tratta di una raccolta storica della Royal Family, proveniente dagli archivi privati della monarchia britannica, che mostra la famiglia reale in momenti di intimità, lontani dai riflettori dei media e dagli impegni istituzionali. Le immagini, che abbracciano diversi decenni, mettono in luce la dimensione umana di una dinastia che, per quanto sia costantemente al centro dell’attenzione globale, ha sempre mantenuto un’aura di mistero attorno alla propria vita privata. Velvetmag.it - La Royal Family lontana dai riflettori: le foto dall’archivio storico Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Negli ultimi giorni, una preziosa collezione di immagini private dellaè stata resa pubblica, regalando uno sguardo raro e inedito sulla vita di una delle famiglie più osservate e influenti del mondo. Si tratta di una raccolta storica della, proveniente dagli archivi privati della monarchia britannica, che mostra la famiglia reale in momenti di intimità, lontani daidei media e dagli impegni istituzionali. Le immagini, che abbracciano diversi decenni, mettono in luce la dimensione umana di una dinastia che, per quanto sia costantemente al centro dell’attenzione globale, ha sempre mantenuto un’aura di mistero attorno alla propria vita privata.

