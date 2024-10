Nerdpool.it - LA CITTÀ ASSEDIATA di Clarice Lispector: recensione

Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Roberto Francavilla ed Elena Manzato hanno tradotto dal portoghese nel 2024 per Adelphi un romanzo di, La, pubblicato in lingua originale nel 1949. Fino ad ora, questo romanzo era l’unico della scrittrice brasiliana che ancora non era mai stato tradotto in italiano. Adelphi ha curato l’edizione anche di altri libri di, sebbene non sia l’unica casa editrice in Italia a pubblicare le opere di quella che è stata definita la maggiore autrice brasiliana del XX secolo, nonché la più importante scrittrice ebrea dai tempi di Franz Kafka. Trama Laracconta della vita di una giovane donna, Lucrécia Neves, o meglio, più che della sua vita il romanzo parla di questa ragazza che si lascia vivere.