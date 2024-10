Israele, droni lanciati contro la casa di Netanyahu. La "firma" sull'attacco (Di sabato 19 ottobre 2024) Un attacco che sembra una risposta ai raid "mirati" di Israele per colpire i vertici di Hamas e Hezbollah. L'ufficio del primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha confermato che la residenza privata del premier a Cesarea è stata presa di mira stamattina da un attacco con un drone proveniente dal Libano e ha precisato che Netanyahu e la moglie Sara non erano in casa al momento dell'attacco e non ci sono stati feriti nell'incidente. Lo riporta il Times of Israel. Precedentemente l'Idf aveva riferito che 3 droni sono stati lanciati stamattina dal Libano contro Israele e uno di questi ha colpito un edificio a Cesarea, mentre gli altri 2 sono stati intercettati. L'Idf ha aggiunto che sono stati questi droni a far scattare le sirene nell'area di Tel Aviv e che l'esercito esclude un attacco nella zona della capitale. Iltempo.it - Israele, droni lanciati contro la casa di Netanyahu. La "firma" sull'attacco Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Unche sembra una risposta ai raid "mirati" diper colpire i vertici di Hamas e Hezbollah. L'ufficio del primo ministro di, Benjamin, ha confermato che la residenza privata del premier a Cesarea è stata presa di mira stamattina da uncon un drone proveniente dal Libano e ha precisato chee la moglie Sara non erano inal momento dell'e non ci sono stati feriti nell'incidente. Lo riporta il Times of Israel. Precedentemente l'Idf aveva riferito che 3sono statistamattina dal Libanoe uno di questi ha colpito un edificio a Cesarea, mentre gli altri 2 sono stati intercettati. L'Idf ha aggiunto che sono stati questia far scattare le sirene nell'area di Tel Aviv e che l'esercito esclude unnella zona della capitale.

