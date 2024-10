In scooter si scontra con un autocarro. Grave 17enne che rientrava da scuola (Di sabato 19 ottobre 2024) Camaiore (Lucca), 19 ottobre 2024 - Bruttissimo incidente ieri poco dopo l’ora di pranzo alle porte del capoluogo. Un ragazzo di appena 17 anni si è scontrato violentemente contro un mezzo fermo sulla carreggiata, riportando gravi ferite nell’impatto. L’incidente si è verificato nel primissimo pomeriggio lungo la via Bellosguardo, all’altezza del lago Teneri, tra la Rotonda dell’Amicizia e lo Stadio: protagonista un giovane appena uscito da scuola in sella al suo scooter 125. Il ragazzo stava rientrando a casa dopo il suono dell’ultima campanella. A un certo punto, per motivi ancora da chiarire, ha urtato violentemente contro un autocarro che, sul suo stesso senso di marcia, si era fermato rispettando l’alt imposto dai movieri che regolano il traffico su quel segmento di strada che, in questa fase, è interessato da un cantiere. Lanazione.it - In scooter si scontra con un autocarro. Grave 17enne che rientrava da scuola Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Camaiore (Lucca), 19 ottobre 2024 - Bruttissimo incidente ieri poco dopo l’ora di pranzo alle porte del capoluogo. Un ragazzo di appena 17 anni si èto violentemente contro un mezzo fermo sulla carreggiata, riportando gravi ferite nell’impatto. L’incidente si è verificato nel primissimo pomeriggio lungo la via Bellosguardo, all’altezza del lago Teneri, tra la Rotonda dell’Amicizia e lo Stadio: protagonista un giovane appena uscito dain sella al suo125. Il ragazzo stava rientrando a casa dopo il suono dell’ultima campanella. A un certo punto, per motivi ancora da chiarire, ha urtato violentemente contro unche, sul suo stesso senso di marcia, si era fermato rispettando l’alt imposto dai movieri che regolano il traffico su quel segmento di strada che, in questa fase, è interessato da un cantiere.

