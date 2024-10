Il Gladiatore 2: le prime reazioni entusiaste invocano gli Oscar (Di sabato 19 ottobre 2024) L'anteprima de 'Il Gladiatore 2' convince la critica, che suggerisce che Ridley Scott, Denzel Washington e Paul Mescal potrebbero concorrere agli Oscar grazie a questo sequel. Con l'attesissimo Il Gladiatore 2, sembra che Ridley Scott sia pronto a tornare trionfante nel mondo degli Oscar, insieme a un cast stellare che include Paul Mescal e Denzel Washington. Dopo la proiezione in anteprima a Los Angeles, le prime reazioni del pubblico sono state entusiastiche, descrivendo il film come "epico", suscitando paragoni con il film originale che vinse l'Oscar nel 2000. Il Gladiatore 2: prime reazioni positive e travolgenti Il Gladiatore 2 è ambientato 16 anni dopo gli eventi del primo capitolo, seguendo le vicende di Lucius (interpretato da Paul Mescal), nipote di Marco Aurelio, che si ritrova schiavo Movieplayer.it - Il Gladiatore 2: le prime reazioni entusiaste invocano gli Oscar Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L'anteprima de 'Il2' convince la critica, che suggerisce che Ridley Scott, Denzel Washington e Paul Mescal potrebbero concorrere agligrazie a questo sequel. Con l'attesissimo Il2, sembra che Ridley Scott sia pronto a tornare trionfante nel mondo degli, insieme a un cast stellare che include Paul Mescal e Denzel Washington. Dopo la proiezione in anteprima a Los Angeles, ledel pubblico sono state entusiastiche, descrivendo il film come "epico", suscitando paragoni con il film originale che vinse l'nel 2000. Il2:positive e travolgenti Il2 è ambientato 16 anni dopo gli eventi del primo capitolo, seguendo le vicende di Lucius (interpretato da Paul Mescal), nipote di Marco Aurelio, che si ritrova schiavo

