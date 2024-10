Il Bologna Club Battisodo: Tifosi in azione per rinvigorire la comunità e il vero tifo (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Bologna Club Battisodo rappresenta un esempio positivo nel panorama dei tifosi calcistici, puntando a contrastare l’immagine negativa che spesso i gruppi ultras si trovano a dover fronteggiare. Fondato il 21 luglio 2023, il Club riunisce appassionati del Bologna in provincia di Pesaro-Urbino e, attraverso diverse iniziative sociali, si ispira a una visione di tifo che va oltre la semplice passione sportiva. Con un focus sulla solidarietà, il Club ha saputo affrontare varie emergenze locali, cimentandosi in un’azione concreta a favore di chi è in difficoltà. Un’organizzazione che fa la differenza Il Bologna Club Battisodo si è costituito con l’intento di promuovere un’immagine positiva del tifo e di combattere le generalizzazioni spesso associate agli ultras. Gaeta.it - Il Bologna Club Battisodo: Tifosi in azione per rinvigorire la comunità e il vero tifo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ilrappresenta un esempio positivo nel panorama deicalcistici, puntando a contrastare l’immagine negativa che spesso i gruppi ultras si trovano a dover fronteggiare. Fondato il 21 luglio 2023, ilriunisce appassionati delin provincia di Pesaro-Urbino e, attraverso diverse iniziative sociali, si ispira a una visione diche va oltre la semplice passione sportiva. Con un focus sulla solidarietà, ilha saputo affrontare varie emergenze locali, cimentandosi in un’concreta a favore di chi è in difficoltà. Un’organizzche fa la differenza Ilsi è costituito con l’intento di promuovere un’immagine positiva dele di combattere le generalizzazioni spesso associate agli ultras.

