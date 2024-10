Iddu la storia vera dietro il film con Elio Germano e Toni Servillo

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di sabato 19 ottobre 2024), lailconIn Concorso alla 81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia 2024,(la nostra recensione) è il nuovodi Fabio Grassadonia e Ano Piazza, che hanno preso spunto dalladi Matteo Messina Denaro per raccontare la loro versione della mafia. Nei panni del super-bossmette ancora una volta alla prova il suo talento, e con lui, che offre un ritratto sentito e ironico di un politico di paese, vicino al “”. In realtà quel nome così indicativo (quasi come Colui che non deve essere nominato) è un’alterazione della realtà, visto che Matteo Messina Denaro si faceva chiamare U siccu. Chi era Matteo Messina Denaro? Denaro nasce in provincia di Trapani, a Castelvetrano, nel 1962, in una famiglia di mafia, figlio di boss.