Greenpeace Napoli: “Ecco i pericoli dei Pfas nell’acqua” (Di sabato 19 ottobre 2024) “Acque senza veleni”, l’incontro di Greenpeace Napoli nella Sala Merola della parrocchia di S.M. Della Libera al Vomero «Con questo evento abbiamo informato le persone del pericolo per la salute che si corre con queste molecole che, ricordo, non esistono in natura ma sono state ideate e prodotte in laboratorio. Esistono alternative sostenibili ai Pfas, chiediamo con forza che il Governo vari un provvedimento che metta al bando produzione ed uso di queste sostanze». Queste le parole di Giorgio Peperna, coordinatore del Gruppo Greenpeace Napoli che ieri ha organizzato un incontro, “Acque senza Veleni”, nella Sala Merola della Parrocchia di S.M. Della Libera al Vomero. In Campania, Greenpeace Italia sta effettuando campionamenti a Salerno, Cava de’ Tirreni, Benevento, Montesarchio, Avellino, Montoro, Aversa, Giugliano in Campania, Napoli, Caserta. Impresaitaliana.net - Greenpeace Napoli: “Ecco i pericoli dei Pfas nell’acqua” Leggi tutta la notizia su Impresaitaliana.net (Di sabato 19 ottobre 2024) “Acque senza veleni”, l’incontro dinella Sala Merola della parrocchia di S.M. Della Libera al Vomero «Con questo evento abbiamo informato le persone del pericolo per la salute che si corre con queste molecole che, ricordo, non esistono in natura ma sono state ideate e prodotte in laboratorio. Esistono alternative sostenibili ai, chiediamo con forza che il Governo vari un provvedimento che metta al bando produzione ed uso di queste sostanze». Queste le parole di Giorgio Peperna, coordinatore del Gruppoche ieri ha organizzato un incontro, “Acque senza Veleni”, nella Sala Merola della Parrocchia di S.M. Della Libera al Vomero. In Campania,Italia sta effettuando campionamenti a Salerno, Cava de’ Tirreni, Benevento, Montesarchio, Avellino, Montoro, Aversa, Giugliano in Campania,, Caserta.

