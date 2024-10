Game Over, colpita la banda delle truffe agli anziani: tre arresti (Di sabato 19 ottobre 2024) Un'operazione su vasta scala ha inferto un duro colpo a una rete criminale che colpiva gli anziani. Questa mattina, i carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria, con il supporto delle forze dell'ordine di Genova e Caserta, hanno arrestato tre persone accusate di aver truffato Reggiotoday.it - Game Over, colpita la banda delle truffe agli anziani: tre arresti Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Un'operazione su vasta scala ha inferto un duro colpo a una rete criminale che colpiva gli. Questa mattina, i carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria, con il supportoforze dell'ordine di Genova e Caserta, hanno arrestato tre persone accusate di aver truffato

"Game over". Sconcerto a Caserta : mega-truffa agli anziani - chi sono i 3 arrestati -  . Ogni movimento dei sospettati è stato monitorato con precisione, permettendo di tracciare il percorso dei tre soggetti durante i loro spostamenti dalla città di residenza fino ai luoghi di commissioni delle truffe. I sospettati sono stati fermati in località diverse, tra Genova e Castel Volturno, grazie a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G. (Liberoquotidiano.it)

