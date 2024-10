Forza Italia, la campagna acquisti: "Presto avremo nuovi ingressi" (Di sabato 19 ottobre 2024) Sentono che è arrivato il momento del riscatto i consiglieri di Forza Italia. "Ci davano per sconfitti dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi e quella di Anna Renzoni qui a Pesaro – dice il coordinatore comunale del partito, Giammarco Cecconi – invece in Comune siamo stati capaci di raccogliere le macerie e di creare un gruppo consiliare importante, con persone valide. L’ingresso di Giovanni Dallasta prima e ora quello Antonio Bartolomei, che arrivano dal mondo civico e che si affiancano a Mauro Marinucci, ci rafForzano. Ora non ci resta che rimboccarci le maniche per il futuro della città". Ilrestodelcarlino.it - Forza Italia, la campagna acquisti: "Presto avremo nuovi ingressi" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Sentono che è arrivato il momento del riscatto i consiglieri di. "Ci davano per sconfitti dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi e quella di Anna Renzoni qui a Pesaro – dice il coordinatore comunale del partito, Giammarco Cecconi – invece in Comune siamo stati capaci di raccogliere le macerie e di creare un gruppo consiliare importante, con persone valide. L’ingresso di Giovanni Dallasta prima e ora quello Antonio Bartolomei, che arrivano dal mondo civico e che si affiancano a Mauro Marinucci, ci rafno. Ora non ci resta che rimboccarci le maniche per il futuro della città".

