Filippo Graziani canta Ivan per gli 80 anni: “Sanremo? Posto strano ma ci tornerei” (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Capelli folti, occhi scuri e timbro di voce profondo. Filippo Graziani del padre Ivan non conserva solo l’aspetto e il cognome ma anche la stessa passione nel fare musica. Dopo il successo dell’album ‘Ivan Graziani – Per gli amici’, pubblicato lo scorso 26 gennaio e il tour omonimo che ha raccolto oltre 50 date per lo più sold out, l’artista è pronto a tornare sul palco con le poche date esclusive di ‘Ottanta. Buon compleanno Ivan’, una festa di compleanno itinerante ricca di sorprese, per celebrare da marzo 2025 quello che sarebbe stato l’80esimo compleanno del padre. “E’ una grande soddisfazione festeggiare così” racconta Filippo l’AdnKronos a pochi passi dal Teatro Ariston di Sanremo, dove, nell’ambito del Premio Tenco, riceverà il Premio Siae alla memoria del padre, che partecipò alla prima edizione del 1974. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Capelli folti, occhi scuri e timbro di voce profondo.del padrenon conserva solo l’aspetto e il cognome ma anche la stessa passione nel fare musica. Dopo il successo dell’album ‘– Per gli amici’, pubblicato lo scorso 26 gennaio e il tour omonimo che ha raccolto oltre 50 date per lo più sold out, l’artista è pronto a tornare sul palco con le poche date esclusive di ‘Ottanta. Buon compleanno’, una festa di compleanno itinerante ricca di sorprese, per celebrare da marzo 2025 quello che sarebbe stato l’80esimo compleanno del padre. “E’ una grande soddisfazione festeggiare così” raccontal’AdnKronos a pochi passi dal Teatro Ariston di, dove, nell’ambito del Premio Tenco, riceverà il Premio Siae alla memoria del padre, che partecipò alla prima edizione del 1974.

