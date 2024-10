Festa del Cinema di Roma, Fabrizio Bentivoglio è Pirandello nel film di Michele Placido: “La sua vita fondamentale per capirlo” (Di sabato 19 ottobre 2024) “L’aggettivo ‘pirandelliano’ da noi significa qualcosa difficile da capire. La sorpresa è stata che conoscendo lui e la sua vita ci rendiamo conto che la sua vita è stata la prima ispirazione della sua scrittura, e quindi è impossibile capirlo senza conoscere la sua vita”. A dirlo è Fabrizio Bentivoglio, Luigi Pirandello in ‘Eterno Visionario’, Sbircialanotizia.it - Festa del Cinema di Roma, Fabrizio Bentivoglio è Pirandello nel film di Michele Placido: “La sua vita fondamentale per capirlo” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) “L’aggettivo ‘pirandelliano’ da noi significa qualcosa difficile da capire. La sorpresa è stata che conoscendo lui e la suaci rendiamo conto che la suaè stata la prima ispirazione della sua scrittura, e quindi è impossibilesenza conoscere la sua”. A dirlo è, Luigiin ‘Eterno Visionario’,

il nuovo film di Michele Placido presentato alla Festa del Cinema si Roma nella sezione Grand Public. La follia di Antonietta è completamente esplosa nella vecchiaia, perché dice tutto e disturba, da fastidio e la mettono in ospedale.