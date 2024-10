Corrieretoscano.it - Esercitano abusivamente come tassisti a Prato: denunciati e sanzionati

(Di sabato 19 ottobre 2024)– Esercitavano in centro storico, in particolare nella zona della stazione di, in forma abusiva la professione di. Individuati dalla polizia municipale sono statie multati e i loro mezzi sono stati sequestrati. Nei giorni scorsi la polizia municipale ha interrotto l’attività abusiva condotta da due cittadini italiani fra i 50 e i 60 anni, che operavano prevalentemente nella zona della stazione diCentrale. Le indagini erano state innescate da varie segnalazioni pervenute sia da operatori del settore sia da cittadini che, giunti acon il treno, lamentavano di essere avvicinati da sedicentipronti ad offrire il passaggio a pagamento non richiesto.