Endless Love: Nihan ha sbagliato a nascondere la verità su Deniz a Kemal? Ecco che cosa ne pensiamo (Di sabato 19 ottobre 2024) Endless Love continua a tenerci incollati allo schermo della TV, ed in questi giorni forse ancora di più. Kemal, infatti, ha appena scoperto che la piccola Deniz è sua figlia: Nihan glielo ha tenuto nascosto per tutto questo tempo. Ma la protagonista avrà fatto bene oppure no? Ecco la nostra opinione al riguardo

Beautiful - Endless Love e La Promessa Anticipazioni : Puntate di oggi 19 ottobre 2024 - Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful ed Endless Love - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 ottobre 2024. (Comingsoon.it)

Endless Love - replica puntata 18 ottobre 2024 in streaming | Video Mediaset - Nella puntata odierna Kemal legge il diario di Nihan su Deniz e si emoziona, riflettendo sulle esperienze che ha perso, ignaro di ciò che stava realmente accadendo. . Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 259 in replica streaming. Nuovo appuntamento oggi – venerdì 18 ottobre – con la soap turca Endless Love (Kara Sevda). (Superguidatv.it)

Endless Love - anticipazioni 19 ottobre - Asu si vendica : Nihan è in fin di vita e solo Zeynep può salvarla - La soap turca è stata premiata con l'International Emmy Award. Ecco cosa succederà nelle puntate della soap turca che andranno in onda domani alle 14:40 circa, su Canale 5: il sabato vengono trasmessi due episodi. Anticipazioni di Endless Love: La tentazione di Zeynep, Emir torna a farsi sentire Kemal finalmente riesce ad abbracciare Deniz, nelle ore precedenti ha avuto la conferma di essere il ... (Movieplayer.it)