Ecco come balla Jannik Sinner: il video che sta facendo il giro del mondo | Guarda (Di sabato 19 ottobre 2024) Jannik Sinner, oltre a essere un professionista esemplare, è un ragazzo capace anche di divertirsi. Il numero uno al mondo si trova in Arabia Saudita. L'azzurro sta infatti disputando il Six Kings Slam insieme ad altri cinque campioni: Rafa Nadal, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Holger Rune. come mostrato dallo stesso Nole, i sei maestri sono usciti insieme per godersi la Riyad by night. E sono persino andati a ballare. Ma non in discoteca, bensì in piazza insieme ai locals. In un video che sta spopolando sui social si vede Sinner e gli altri campioni mentre si esibiscono in balli di gruppo insieme ad altre persone. Nonostante l'azzurro sembri un po' impacciato, l'impressione è che il numero uno al mondo si stia proprio divertendo.

