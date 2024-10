Daniele Cataldo, l’ultrà milanista: arresto e interrogatorio nell’indagine sui gruppi ultrà (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Daniele Cataldo, noto ultrà del Milan, resta in carcere dopo il fermo avvenuto giovedì scorso, in relazione a un’inchiesta milanese riguardante un’organizzazione di tifosi accusata di associazione per delinquere. La vicenda è emersa a seguito dell’aggressione subita da Enzo Anghinelli, il quale è coinvolto anche in procedimenti legati a traffico di stupefacenti. Anghinelli, già noto alle forze dell’ordine, è stato gravemente ferito alla testa a Milano lo scorso aprile 2019. Oltre a Cataldo, anche il leader della curva rossonera, Luca Lucci, è oggetto di indagine, sebbene attualmente risulti solo indagato e non arrestato. Gaeta.it - Daniele Cataldo, l’ultrà milanista: arresto e interrogatorio nell’indagine sui gruppi ultrà Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, notodel Milan, resta in carcere dopo il fermo avvenuto giovedì scorso, in relazione a un’inchiesta milanese riguardante un’organizzazione di tifosi accusata di associazione per delinquere. La vicenda è emersa a seguito dell’aggressione subita da Enzo Anghinelli, il quale è coinvolto anche in procedimenti legati a traffico di stupefacenti. Anghinelli, già noto alle forze dell’ordine, è stato gravemente ferito alla testa a Milano lo scorso aprile 2019. Oltre a, anche il leader della curva rossonera, Luca Lucci, è oggetto di indagine, sebbene attualmente risulti solo indagato e non arrestato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’agguato ad Anghinelli : così è stato preso l’ultrà Daniele Cataldo. Il motorino - il telefono “dimenticato” e l’incidente - Strade, incroci, tangenziale. Il conducente riesce ad annotare un parziale della targa, che poi si rivelerà clonata da un altro motorino dello stesso modello: le prime due lettere e i primi due numeri. Il primo avvistamento tra Città Studi e Porta Romana del Suzuki Burgman, guidato da Cataldo nell’ipotesi dell’accusa, è delle 7. (Ilgiorno.it)

Arrestato il braccio destro del capo ultrà del Milan : Daniele Cataldo è accusato di un tentato omicidio del 2019 - Daniele Cataldo è stato arrestato per il tentato omicidio di Enzo Anghinelli del 12 aprile 2019. Il 52enne è braccio destro di Luca Lucci, il capo ultrà del Milan già in carcere dal 30 settembre e anche lui indagato per l'agguato.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Inchiesta ultras - fermato per tentato omicidio Cataldo uomo di fiducia di Luca Lucci - Inchiesta ultras, fermato per tentato omicidio Cataldo uomo di fiducia di Luca Lucci Daniele Cataldo, uomo di fiducia di Luca Lucci, capo ultrà milanista coinvolto nell’inchiesta sulle Curve di San Siro, è stato fermato per tentato omicidio. Il fermo è arrivato a seguito delle indagini della Squadra mobile di Milano, coordinate dai pm Paolo Storari, titolare della nota inchiesta sulle curve, e ... (Ilnapolista.it)