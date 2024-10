Como-Parma LE ULTIME | Panchina per Man e Mihaila, dentro Almqvist e Cancellieri (Di sabato 19 ottobre 2024) A Como in palio punti pesanti per la salvezza, prenderli tutti potrebbe significare due cose: rilanciare le ambizioni del Parma e tirarsi fuori da un periodo più o meno lungo di incertezze che ha seminato qualche dubbio sulla tenuta di una squadra che, alla prova della Serie A, è risultata Parmatoday.it - Como-Parma LE ULTIME | Panchina per Man e Mihaila, dentro Almqvist e Cancellieri Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ain palio punti pesanti per la salvezza, prenderli tutti potrebbe significare due cose: rilanciare le ambizioni dele tirarsi fuori da un periodo più o meno lungo di incertezze che ha seminato qualche dubbio sulla tenuta di una squadra che, alla prova della Serie A, è risultata

Formazioni ufficiali Como-Parma - Serie A 2024/2025 - FORMAZIONI UFFICIALI COMO-PARMA COMO: in attesa PARMA: in attesa The post Formazioni ufficiali Como-Parma, Serie A 2024/2025 appeared first on SportFace. Ecco le scelte dei due allenatori. Nonostante la sconfitta di Napoli, la squadra di Fabregas continua a impressionare ed è in un buon periodo. Le formazioni ufficiali di Como-Parma, partita valevole per l’ottava giornata di Serie A 2024/2025. (Sportface.it)

? Pronostico Como – Parma (19 Ottobre 2024 - ore 15 : 00) : info match e probabili formazioni - Entrambe le squadre hanno problemi difensivi, ma sono capaci di creare occasioni da gol, rendendo questa partita aperta e potenzialmente ricca di emozioni. Como – Parma, il Pronostico di sabato 19 ottobre La sfida tra Como e Parma, in programma sabato 19 ottobre 2024 alle ore 15:00, rappresenta un match delicato per entrambe le squadre, entrambe in cerca di punti per allontanarsi dalle zone ... (Pronosticipremium.com)

Como-Parma LE ULTIME | Hainaut terzino - ballottaggio Cancellieri-Mihaila

A Como in palio punti pesanti per la salvezza, prenderli tutti potrebbe significare due cose: rilanciare le ambizioni del Parma e tirarsi fuori da un periodo più o meno lungo di incertezze che ha seminato qualche dubbio sulla tenuta di una squadra che, alla prova della Serie A, è risultata...