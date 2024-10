Cittadella-Cosenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2024/2025 (Di sabato 19 ottobre 2024) Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cittadella-Cosenza, match dello stadio Tombolato valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. La compagine granata, dopo la debacle contro il Sassuolo, ha deciso di affidarsi alla guida tecnica di mister Alessandoro Dal Canto, che ora avrà il compito di risollevare la squadra già a partire da questo appuntamento. Cittadella-Cosenza, come seguire il match La formazione calabrese di Massimiliano Alvini, dal suo canto, ha assolutamente bisogno di portare a casa preziosi punti in ottica salvezza per lasciare l’ultimo posto in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 19 ottobre alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di streaming. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio Tombolato valevole per la nona giornata del campionato italiano di. La compagine granata, dopo la debacle contro il Sassuolo, ha deciso di affidarsi alla guida tecnica di mister Alessandoro Dal Canto, che ora avrà il compito di risollevare la squadra già a partire da questo appuntamento., come seguire il match La formazione calabrese di Massimiliano Alvini, dal suo canto, ha assolutamente bisogno di portare a casa preziosi punti in ottica salvezza per lasciare l’ultimo posto in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 19 ottobre alle ore 15:00; latelevisiva sarà affia Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di. Sportface.

Cittadella vs Cosenza : le probabili formazioni - All. La squadra di Alvini ha vinto solo una volta nelle ultime cinque partite, ed ha chiaramente bisogno di punti per risalire la classifica. . LE PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA(4-3-1-2): Maniero, Carissoni, Angeli, Pavan, Masciangelo, Amatucci, Casolari, Branca, Vita, Desogus, Ravasio. Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. (Sport.periodicodaily.com)

Verso Cittadella-Cosenza : le 5 curiosità da sapere della prima di Dal Canto al Tombolato - La prima di Dal Canto sulla panchina del Cittadella, la squadra di Alvini chiamata a reagire dopo la conferma del -4 in classifica da parte della Corte Federale per i mancati pagamenti Irpef ed Inps di aprile e maggio 2024 e soprattutto un crocevia salvezza fondamentale per entrambe le squadre... (Padovaoggi.it)

Cittadella-Cosenza in radio-tv : pronostico - telecronisti e dove seguirla in diretta - 10 – 3. Possibile che la partita venga trasmessa sul canale Rai Radio1 Sport: entrambe le emittenti possono essere riprodotte cliccando sul pulsante ?? presente nel player in basso. . 00 di sabato 19 ottobre si gioca Cittadella-Cosenza, partita valida per la nona giornata del campionato di Serie B 2024-2025: di seguito tutte le istruzioni per seguire la gara in diretta. (Ascoltitv.it)