Metropolitanmagazine.it - Cher su Kamala Harris: “Sta lottando per proteggere i nostri diritti”

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di sabato 19 ottobre 2024)consolida il suo personale supporto nei confronti di, candidata democratica in corsa per la Casa Bianca, con le dichiarazioni sull’attuale Vice Presidente degli Stati Uniti arrivate nelle ultime ore., l’endorsement perL’artista che abbiamo recentemente visto tra le protagoniste del fashion show di Victoria’s Secret esibendosi con Lisa e Tyla in passato, aveva già fornito il suo endorsement per il partito democratico. Durante la campagna elettorale di Joe Biden del 2020, aveva realizzato il brano Happiness Is Just A Thing Called Joe. In seguito si è unita ai personaggi dello showbiz del calibro di Jon Bon Jovi, Charli XCX, Pink, Megan Thee Stallion, Neil Young, Taylor Swift e Stevie Wonder, schieratisi in favore della