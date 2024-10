Ilrestodelcarlino.it - Caos sulla pista ciclabile conclusa: "Fatti lavori sconosciuti al Comune"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) CODIGORO Unasenza pace quella di via Rossini a Codigoro, oggetto di feroci scambi fra l’opposizione e la maggioranza che ancora torna alla ribalta e sempre su segnalazione del consigliere di minoranza Marco Barboni. "Lo dissi poco meno di un mese fa, quando ci fu l’intervento della Tim su via Pomposa, ma oggi credo si sia superato l’impossibile col taglio di una, quella di Via Rossini, appena asfaltata e dipinta da parte della ditta che per conto di INRete sta posizionando le nuove tubature del metano. Isono senza alcun controllo e così - prosegue Barboni - a causa di questo sistemare e subito dopo rompere i costi lievitano con spreco di risorse pubbliche. Credo non ci siano più limiti per questa mancanza di controlli, programmazione e pianificazione nel fare i