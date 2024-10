Calcio femminile, la Fiorentina vince in Serie A. Pari fra Sampdoria e Napoli (Di sabato 19 ottobre 2024) In attesa dei big match di domani, Inter-Juventus e Roma-Milan e dell’altro posticipo fra Como e Sassuolo, la Serie A 2024-2025 di Calcio femminile ha mandato in scena la prima parte del programma della sua settima giornata. La prima gara in agenda ha visto il pareggio senza gol fra Sampdoria e Napoli, in un duello con poche emozioni caratterizzato dall’espulsione per le partenopee di Muth, arrivata al 55? e che comunque non ha impedito alle campane di ottenere un punto buono per la classifica. Nella seconda partita in programma invece, quella tra Fiorentina e Lazio, è successo di tutto. A spuntarla alla fine sono state le “Viola” per 3-2, in un’altalena di emozioni che ha visto le toscane andare in vantaggio con Bonfantini per poi essere riprese (1-1 all’intervallo) e superate dalla doppietta di Goldoni. Oasport.it - Calcio femminile, la Fiorentina vince in Serie A. Pari fra Sampdoria e Napoli Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) In attesa dei big match di domani, Inter-Juventus e Roma-Milan e dell’altro posticipo fra Como e Sassuolo, laA 2024-2025 diha mandato in scena la prima parte del programma della sua settima giornata. La prima gara in agenda ha visto il pareggio senza gol fra, in un duello con poche emozioni caratterizzato dall’espulsione per le partenopee di Muth, arrivata al 55? e che comunque non ha impedito alle campane di ottenere un punto buono per la classifica. Nella seconda partita in programma invece, quella trae Lazio, è successo di tutto. A spuntarla alla fine sono state le “Viola” per 3-2, in un’altalena di emozioni che ha visto le toscane andare in vantaggio con Bonfantini per poi essere riprese (1-1 all’intervallo) e superate dalla doppietta di Goldoni.

Calcio femminile C / Maltempo - rinviata Vicenza – Jesina Aurora - Stessa sorte per Vicenza 1985 – Ravenna che si doveva disputare in anticipo oggi pomeriggio. La pioggia non da tregua JESI, 19 ottobre 2024 – Niente calcio al femminile ed in dettaglio niente Vicenza – Jesina Aurora. (e. La gara valida per la 7° giornata del campionato nazionale di serie C Girone B in programma per domani pomeriggio alle ore 15,30 allo stadio ‘Einaudi’ di Vicenza Riviera ... (Vallesina.tv)

Calcio femminile - le convocate dell’Italia nelle amichevoli contro Malta e Spagna : Durante e Goldoni nell’elenco - Le principali novità sono rappresentate dal ritorno in azzurro di Francesca Durante e di Eleonora Goldoni: per il portiere della Fiorentina si tratta della prima convocazione con il tecnico attuale, mentre la centrocampista della Lazio è stata richiamata dopo sei anni di assenza. La Nazionale italiana di calcio femminile torna in scena. (Oasport.it)

Calcio a 5 : Italia Femminile - missione compiuta! Serbia ko - Main Round dominato - SERBIA-ITALIA 0-12 (pt 0-5) Serbia: Sipetic, Trisic, Drobnjak, Vukovic, Trbojevic, Jevtic, Babic, Perlinac, Maksimovic, Pruderovic, Marenic, Jevremovic, Milijkovic. Ct Vladimir Jovanovic Italia: Sestari, Coppari, Borges, Boutimah, Adamatti, Carturan, Grieco, Mansueto, Vanelli, Ghilardi, Berté, Dal’Maz, Ferrara, De Siena. (Oasport.it)