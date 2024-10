Boom di morti per colera nel 2024, esaurite scorte vaccini: allarme Oms (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dal primo gennaio al 29 settembre 2024 sono stati segnalati 439.724 casi di colera con 3.432 morti in 5 delle 6 regioni dell'Organizzazione mondiale della sanità. "Sebbene il numero di casi sia inferiore del 16% rispetto allo scorso anno", per l'Oms è "profondamente preoccupante" l'aumento dei decessi, che segna un "picco del 126%". L'articolo Boom di morti per colera nel 2024, esaurite scorte vaccini: allarme Oms proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dal primo gennaio al 29 settembresono stati segnalati 439.724 casi dicon 3.432in 5 delle 6 regioni dell'Organizzazione mondiale della sanità. "Sebbene il numero di casi sia inferiore del 16% rispetto allo scorso anno", per l'Oms è "profondamente preoccupante" l'aumento dei decessi, che segna un "picco del 126%". L'articolodipernelOms proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Boom di morti per colera nel 2024 - esaurite scorte vaccini : allarme Oms - "Sebbene il numero di casi sia inferiore del 16% rispetto allo scorso […]. 432 morti in 5 delle 6 regioni dell'Organizzazione mondiale della sanità. L'Organizzazione mondiale della Sanità: "Picco del 126% per i decessi, tra le cause guerre e cambiamenti climatici" Dal primo gennaio al 29 settembre 2024 sono stati segnalati 439. (Sbircialanotizia.it)

Boom di morti per colera nel 2024 - esaurite scorte vaccini : allarme Oms - 724 casi di colera con 3. (Adnkronos) – Dal primo gennaio al 29 settembre 2024 sono stati segnalati 439. 432 morti in 5 delle 6 regioni dell'Organizzazione mondiale della sanità. "Sebbene il numero di casi sia inferiore del 16% rispetto allo scorso anno", per l'Oms è "profondamente preoccupante" l'aumento dei decessi, che segna un "picco del 126%". (Periodicodaily.com)

Aumento allarmante dei casi di colera nel 2024 : 439.724 contagi e 3.432 morti segnalati - La sfida della vaccinazione Un’altra grande preoccupazione evidenziata dall’OMS riguarda la carenza di vaccini contro il colera. L’OMS ha identificato fattori chiave, come le guerre e le emergenze climatiche, che contribuiscono a questa triste statistica. La situazione è particolarmente grave, considerando che nel mese di settembre sono stati notificati 47. (Gaeta.it)