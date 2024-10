Bezzecchi centra in pieno Vinales a 240 km/h: l’incidente spaventoso durante la Sprint Race (Di sabato 19 ottobre 2024) Risucchiato dalla scia di Vinales, Bezzecchi si è scontrato con lui alla massima velocità causando un terribile incidente: come stanno adesso i due piloti. Fanpage.it - Bezzecchi centra in pieno Vinales a 240 km/h: l’incidente spaventoso durante la Sprint Race Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Risucchiato dalla scia disi è scontrato con lui alla massima velocità causando un terribile incidente: come stanno adesso i due piloti.

MotoGP - Gp Australia 2024. Vinales dopo l’incidente con Bezzecchi : “Mi aspetto penalità pesante” - L’iberico si aspetta quindi una “penalità pesante”, affermando di aver riportato “una forte contusione al nervo del gomito sinistro”, con conseguente perdita di sensibilità che però sta già recuperando. The post MotoGP, Gp Australia 2024. Tanta paura per Marco Bezzecchi e Maverick Vinales, con nessuna conseguenza grave dopo l’incidente che ha visto protagonisti i due piloti durante la Sprint ... (Sportface.it)

MotoGp Australia - Bezzecchi centra in pieno Vinales : clamoroso incidente allo Sprint Race. Ecco come stanno i due piloti - A imporsi + stato Jorge Martin su Ducati Pramac, davanti a Marc Marquez sulla Ducati Gresini, a a seguire Enea Bastianini sulla Ducati ufficiale. È 11esimo in classifica con 134 punti”, fa sapere inuna nota il team dell’italiano, Pertamina Enduro VR46. Dove seguire in tv il Gran Premio. Nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 ottobre si sono tenute le qualifiche delle tre categorie, con la MotoGp ... (Ilfattoquotidiano.it)