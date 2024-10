Anticipazioni The Family, Puntate Turche: Cihan Resta Vedovo Per La Seconda Volta! (Di sabato 19 ottobre 2024) Anticipazioni The Family, puntata Turche: Cihan e Serap sono felicemente sposati. Durante una cena dai Soykan, Serap si toglie la vita, lasciando Cihan di nuovo Vedovo! The Family prosegue e, nel corso delle Puntate Turche della soap opera, al centro dell’attenzione ci saranno Serap e Cihan. Quest’ultimo si sposerà con la ragazza dopo aver superato il lutto per la morte di Aysel. Serap però farà un gesto inaspettato e si toglierà la vita, lasciando Cihan Vedovo per la Seconda Volta. Ma ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni The Family, Puntate Turche: il matrimonio tra Cihan e Serap! Nel corso delle Puntate di The Family già andate in onda in Italia, i telespettatori hanno assistito alla grande sofferenza di Cihan dopo la morte di Aysel. Uominiedonnenews.it - Anticipazioni The Family, Puntate Turche: Cihan Resta Vedovo Per La Seconda Volta! Leggi tutta la notizia su Uominiedonnenews.it (Di sabato 19 ottobre 2024)The, puntatae Serap sono felicemente sposati. Durante una cena dai Soykan, Serap si toglie la vita, lasciandodi nuovo! Theprosegue e, nel corso delledella soap opera, al centro dell’attenzione ci saranno Serap e. Quest’ultimo si sposerà con la ragazza dopo aver superato il lutto per la morte di Aysel. Serap però farà un gesto inaspettato e si toglierà la vita, lasciandoper la. Ma ecco che cosa sta per succedere.The: il matrimonio trae Serap! Nel corso delledi Thegià andate in onda in Italia, i telespettatori hanno assistito alla grande sofferenza didopo la morte di Aysel.

Anticipazioni The Family - Puntate Turche : Yagmur E Bedri Diventano Genitori! - Invece Yagmur, stanca di essere trattata in questo modo da Ekrem, gli ha detto che invece lei aveva trovato un’altra persona di cui si era innamorata. Al compleanno di Devin tutta la famiglia è riunita e sembra regnare finalmente la felicità nella famiglia dei Soykan, più uniti che mai. Voi che cosa ne pensate? Vi piace questo bel finale per il personaggio di Yagmur oppure no? A voi i ... (Uominiedonnenews.it)

Anticipazioni The Family - Puntate Turche : La Nonnina Seher Perde La Vita! - Voi che cosa ne pensate? Vi dispiace per la nonnina Seher e che idea avete su questo epilogo per il suo personaggio? A voi i commenti! Articolo Anticipazioni The Family, Puntate Turche: La Nonnina Seher Perde La Vita! pubblicato da UD News. Aslan e Devin fanno il possibile per far vivere in totale serenità questi ultimi giorni a Seher, organizzando anche una cena di famiglia in cui possa ... (Uominiedonnenews.it)

Anticipazioni The Family - Puntate Turche : L’Attentato Di Ilyas Contro Devin! - In realtà Ilyas è vivo e, nel corso della seconda stagione, non smette di tramare contro i suoi nemici. Quest’ultimo però sembra essere introvabile e tutte le indagini di Cihan ed Aslan sembrano arrivare ad un vicolo cieco. Aslan ha intenzione di vendicarsi di lui! The Family prosegue e, nel corso delle puntate turche della soap opera, non è destinato a placarsi lo scontro tra Ilyas e i Soykan. (Uominiedonnenews.it)