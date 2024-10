Velvetmag.it - Anticipazioni Beautiful: puntate dal 21 al 27 ottobre 2024

(Di sabato 19 ottobre 2024) Ledidal 21 al 27promettono svolte drammatiche, con Brooke, Ridge e Taylor al centro di nuovi conflitti. Sheila continua a minacciare la serenità delle famiglie, mentre Bill si prepara a mettere in atto un piano rischioso. Nelledella celebre soap opera americanain onda dal 21 al 27, assisteremo a intensi sviluppi che coinvolgeranno i personaggi storici come Brooke, Ridge e Taylor, oltre a nuove tensioni legate a Sheila, sempre più determinata a scompaginare le vite delle famiglie Forrester e Spencer., foto Screenshot – VelvetMagBrooke e Ridge: nuovi conflitti all’orizzonte Le dinamiche tra Brooke e Ridge continuano a evolversi in modo imprevedibile. Nonostante i tentativi di riconciliazione, i vecchi rancori riemergono e la loro relazione sembra più fragile che mai.