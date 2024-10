Allagamenti e incendio in ospedale. Piove dentro gastroenterologia. Frana sulle strada, stop al traffico (Di sabato 19 ottobre 2024) La Spezia, 19 ottobre 2024 – Allagamenti e un piccolo incendio in ospedale, frane nelle strade e strade chiuse in val di Vara. L’ondata di maltempo si è lasciata dietro qualche ferita sul territorio, fortunatamente nulla in confronto ai disastri avvenuti nel savonese, Tigullio e sulla costa Toscana. Al Sant’Andrea la pioggia battente ha causato Allagamenti all’ingresso del reparto di Medicina e nel pronto soccorso, situazioni tutte risolte rapidamente. La problematica più importante invece nel reparto di gastroenterologia dove la presenza sul tetto di un macchinario destinato al trattamento dell’aria, ha impedito l’ordinaria manutenzione dell’impermeabilizzazione. La gestione tecnica di Asl ha già predisposto l’intervento, che consisterà nel rifacimento totale dell’impermeabilizzazione dell’area: intervento previsto dopo la rimozione dell’apparecchio che ingombra l’area. Lanazione.it - Allagamenti e incendio in ospedale. Piove dentro gastroenterologia. Frana sulle strada, stop al traffico Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La Spezia, 19 ottobre 2024 –e un piccoloin, frane nelle strade e strade chiuse in val di Vara. L’ondata di maltempo si è lasciata dietro qualche ferita sul territorio, fortunatamente nulla in confronto ai disastri avvenuti nel savonese, Tigullio e sulla costa Toscana. Al Sant’Andrea la pioggia battente ha causatoall’ingresso del reparto di Medicina e nel pronto soccorso, situazioni tutte risolte rapidamente. La problematica più importante invece nel reparto didove la presenza sul tetto di un macchinario destinato al trattamento dell’aria, ha impedito l’ordinaria manutenzione dell’impermeabilizzazione. La gestione tecnica di Asl ha già predisposto l’intervento, che consisterà nel rifacimento totale dell’impermeabilizzazione dell’area: intervento previsto dopo la rimozione dell’apparecchio che ingombra l’area.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incendio a Piantedo - capannone con animali prende fuoco : in ospedale il proprietario - Allertati i Carabinieri di Chiavenna e sul posto sono intervenute un’automedica e un’ambulanza che ha poi trasportato in codice giallo all’ospedale di Gravedona il proprietario del capannone, leggermente intossicato dal fumo inalato nei momenti successivi al diffondersi delle fiamme. L’intervento ha richiesto l’utilizzo di autopompa serbatoio, autobotte e autoscala per lo spegnimento ... (Ilgiorno.it)

Idf - indagine sull'incendio all'ospedale al Aqsa a Gaza - Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno fatto sapere che l'incendio all'ospedale al Aqsa, nel centro di Gaza, dove un attacco israeliano ha ucciso quattro persone e ne ha ferite circa 50, è stato causato da esplosioni secondarie. L'Idf ha affermato che sta indagando sull'incidente. (Quotidiano.net)

Raid di Israele su un centro di comando Hamas in un ospedale di Gaza. Incendio tra le tende degli sfollati - almeno 4 morti - . Lo afferma il ministero della Sanità di Gaza, secondo cui le bombe hanno colpito le tende degli sfollati all’interno dell’ospedale, situato nella città di Deir al Balah. E’ la settima volta. Almeno quattro persone sono morte e più di 40 sono rimaste ferite nel bombardamento dell’esercito israeliano contro un accampamemto di sfollati nell’ospedale dei Martiri di al Aqsa, nel centro di Gaza. (Gazzettadelsud.it)