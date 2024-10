Albania, i dodici migranti in viaggio per l’Italia: ma i trasferimenti nei centri non si fermeranno (Di sabato 19 ottobre 2024) Le prime dodici persone migranti portate in Albania sono già dirette verso l'Italia, a Bari, dopo la decisione dei giudici di Roma di non convalidare il loro trattenimento. I centri resteranno vuoti nei prossimi giorni, ma si parla di un nuovo trasferimento già la prossima settimana. Intanto, il governo Meloni continua ad attaccare la magistratura. Fanpage.it - Albania, i dodici migranti in viaggio per l’Italia: ma i trasferimenti nei centri non si fermeranno Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Le primepersoneportate insono già dirette verso l'Italia, a Bari, dopo la decisione dei giudici di Roma di non convalidare il loro trattenimento. Iresteranno vuoti nei prossimi giorni, ma si parla di un nuovo trasferimento già la prossima settimana. Intanto, il governo Meloni continua ad attaccare la magistratura.

