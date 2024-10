X Factor 2024: chi sono i concorrenti (Di venerdì 18 ottobre 2024) concorrenti di X Factor 2024: la squadra di Achille Lauro Les Votives I Les Votives sono Angelo Maria Randazzo (batteria), Riccardo Lardinelli (voce e chitarra) e Tommaso Venturi (basso), rispettivamente 25, 23 e 19 anni, di Milano. Uniscono l’eleganza alla rudezza del rock. Ispirati da cinque decenni di musica, mescolano il fascino senza tempo del passato con una visione contemporanea. Il loro suono vive nella contrapposizione tra classe e ribellione. Alle Audizioni la loro cover di Gold On The Ceiling dei Black Keys ha conquistato Achille Lauro, tanto da spingerlo a dare loro il suo X Pass. Opinione confermata ai Bootcamp, quando hanno proposto Bang Bang (My Baby Shot Me Down) di Nancy Sinatra, e agli Home Visit con Città vuota di Mina. Lorenzo Salvetti Lorenzo Salvetti ha 17 anni ed è di Verona. Davidemaggio.it - X Factor 2024: chi sono i concorrenti Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)di X: la squadra di Achille Lauro Les Votives I Les VotivesAngelo Maria Randazzo (batteria), Riccardo Lardinelli (voce e chitarra) e Tommaso Venturi (basso), rispettivamente 25, 23 e 19 anni, di Milano. Uniscono l’eleganza alla rudezza del rock. Ispirati da cinque decenni di musica, mescolano il fascino senza tempo del passato con una visione contemporanea. Il loro suono vive nella contrapposizione tra classe e ribellione. Alle Audizioni la loro cover di Gold On The Ceiling dei Black Keys ha conquistato Achille Lauro, tanto da spingerlo a dare loro il suo X Pass. Opinione confermata ai Bootcamp, quando hanno proposto Bang Bang (My Baby Shot Me Down) di Nancy Sinatra, e agli Home Visit con Città vuota di Mina. Lorenzo Salvetti Lorenzo Salvetti ha 17 anni ed è di Verona.

