Oasport.it - WTA Osaka 2024: nel Giappone delle sorprese in semifinale Diane Parry e tre qualificate

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Che il WTA 250 difosse da inserire tra le grandidello si era capito già dalla composizione dei quarti di finale. E non poteva essere altrimenti: una sola testa di serie, un’altra giocatrice entrata direttamente, quattro, una lucky loser e una wild card componevano il lottomigliori otto in terra nipponica. Alla fine, la sola testa di serie rimasta, la francese, è anche colei che esce vincente dall’unico scontro tra figure che già avevano l’accesso diretto al tabellone principale. Ci mette ad ogni modo tre set per liberarsi della danese Clara Tauson (6-3 1-6 6-3), impedendole in questo modo di prendere quell’agognata rincorsa che le serve per ritornare ai livelli del 2020 e 2021.