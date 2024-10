Gaeta.it - Viggo Mortensen: il legame tra cinema italiano, western e il riconoscimento alla Festa di Roma

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’attore e registaha attirato l’attenzione al Festival didi, dove è stato onorato con un prestigioso premioCarriera. Con un fortecon iled europeo,ha condiviso le sue opinioni sul genere dele il suo ultimo film, offrendo un punto di vista che invitariflessione ediscussione. L’influenza delsul filoneha espresso il suo apprezzamento per il, e in particolare per i registi che hanno contribuito a definire il genere. Figure iconiche come Sergio Leone, Ennio Morricone, Sergio Corbucci, e Ferdinando Baldi hanno lasciato un’impronta indelebile, creando opere che continuano a influenzare le generazioni successive di cineasti.