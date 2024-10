Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2024 ore 17:45

(Di venerdì 18 ottobre 2024)DEL 18 OTTOBREORE 17.20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO CON GLI AGGIORNAMENTI SULL’A1 PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE NAPOLI A CAUSA DEL PRECEDENTE SINISTRO ANCORA CHIUSA LA CARREGGIATA ALL’ ALTEZZA DELLA BARRIERA DI SAN VITTORE. SI CONSIGLIA DI USCIRE A PONTECORVO PER POI RIENTRARE A CAGLIANELLO. IL SINISTRO PROVOCA RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA STRADA STATALE 430 DELLA VALLE DEL GARIGLIANO TRA LA CASILINA ED IL BIVIO PER L’A1.