Vallina, il ponte è più vicino. Tutto pronto per gli espropri (Di venerdì 18 ottobre 2024) Con l’avvio del procedimento di esproprio dei terreni, entra nel vivo il progetto del nuovo e atteso doppio ponte di Vallina. Anas ha pubblicato da qualche giorno l’avviso per "l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio relativo alle aree interessate dall’intervento": riguarda quasi 200 ripolesi, tra persone fisiche e ditte, e solo due sul fronte fiesolano. Vengono espropriate delle particelle di terreno dove passerà la nuova viabilità collegata all’infrastruttura di unione tra le due sponde dell’Arno. Si tratta di un’opera attesa da decenni. Nel 2018 Anas e Governo avevano dato il via libera a 55 milioni di euro per realizzarlo, finanziamento confermato più volte dal ministero. Lanazione.it - Vallina, il ponte è più vicino. Tutto pronto per gli espropri Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Con l’avvio del procedimento dio dei terreni, entra nel vivo il progetto del nuovo e atteso doppiodi. Anas ha pubblicato da qualche giorno l’avviso per "l’apposizione del vincolo preordinato all’o relativo alle aree interessate dall’intervento": riguarda quasi 200 ripolesi, tra persone fisiche e ditte, e solo due sul fronte fiesolano. Vengonoate delle particelle di terreno dove passerà la nuova viabilità collegata all’infrastruttura di unione tra le due sponde dell’Arno. Si tratta di un’opera attesa da decenni. Nel 2018 Anas e Governo avevano dato il via libera a 55 milioni di euro per realizzarlo, finanziamento confermato più volte dal ministero.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Doppio ponte di Vallina - i sindaci a Salvini : "Basta perdere tempo" - "Superata questa fase, che ha richiesto tempi lunghissimi, non c'è motivo di attendere oltre - proseguono Pignotti, Scaletti e Boni -. . 'Ogni giorno di inerzia è un giorno perso per la qualità della vita delle nostre comunità, così come per le attività economiche dei nostri territori. Bagno a Ripoli (Fi), 07 agosto 2024 - Il primo atto congiunto dei tre nuovi sindaci di Bagno a Ripoli, ... (Lanazione.it)