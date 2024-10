Ilgiorno.it - Una sola terra. Il Festival torna in città

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ambiente, sostenibilità, biodiversità: a Brescia il“Una“. Parte oggi l’iniziativa nata per impegnarsi di fronte ai cambiamenti climatici, che offre occasioni di conoscenza, di buone pratiche condivise e di attivismo. Questa mattina l’apertura in San Banraba, con l’incontro per le scuole superiori “Ecoansia: dalla paura alle azioni concrete“. Il pomeriggio sarà ecologico: tra le iniziative la passeggiata per ripulire il Castello. Tanti gli eventi fino a domenica: tra questi, proprio il 19, lo Swap Party ad AmbienteParco-Spazio Energia, in collaborazione con Poco Conto/Perlar, un’occasione per dare nuova vita a tutti gli oggetti che non si usano più.