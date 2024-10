Lanazione.it - Trasporto delle barche negli hangar: "Code di auto e traffico in tilt. Bisogna trovare una soluzione"

(Di venerdì 18 ottobre 2024)a Porto Santo Stefano a causa del. In questo periodo i cantieri navali, soprattutto quelli in via del Campone, hanno necessità di mettere le imbarcazionicon il finire della stagione. A volte si tratta anche di grandi imbarcazioni, che rendono necessario il fermo delper il percorso che porta dallo scalo di alaggio fino ai cantieri. Attività che porta economia al promontorio, ma non manca qualche disagio per chi, in macchina, a volte deve attendere anche mezz’ora prima di poter ripartire. E così una mamma ha deciso di sfogarsi. "È il caso diuna– spiega –. Non è una critica ai cantieri, ma serve unaper risolvere il problema. Quando si aggiunge anche il semaforo all’inizio del paese tutto il paese si blocca.