Torinese di 61 anni trova un lavoro di un giorno per 8 euro all'ora, il magistrato chiude il caso

Un episodio significativo ha colpito Torino, attirando l'attenzione sul precarissimo mercato del lavoro e sugli obblighi dei lavoratori. Massimo, un uomo di 61 anni, ha vissuto un'esperienza surreale nel suo primo giorno di lavoro, assunto attraverso un'agenzia interinale per un compito fisicamente impegnativo e mal retribuito. La vicenda ha avuto risvolti legali, con il parere del pubblico ministero che ha sollevato interrogativi sulla correttezza della situazione lavorativa.

La dura realtà del lavoro temporaneo

Massimo ha accettato un lavoro tramite un'agenzia interinale, un'esperienza che molti lavoratori precari possono riconoscere. All'uscita dalla casa piccola e frastornata dall'incertezza lavorativa, gli sono stati offerti solo 8 euro l'ora per un lavoro che implicava il carico di scatole pesanti di paraffina.

