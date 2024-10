Iltempo.it - Toghe allo scoperto, Cerno: ora gli italiani sanno chi vuole il disastro clandestini

(Di venerdì 18 ottobre 2024) "Tutti salmi finiscono in gloria". Tommaso Cera così la decisione del tribunale di Roma che non ha convalidato il trattenimento dei 12 migranti sbarcati nei centri creati dal governo in Albania, che devono tornare in Italia. Una mossa annunciata, che fa emergere ancora una volta il cortocircuito tra politica e magistratura. "Il governo dopo 15 anni mette le mani seriamente, lo dimostra l'attenzione di Ursula von der Leyen e dell'Unione Europea, sul business miliardario" dell'immigrazione, e arriva lo stop dei magistrati, afferma il direttore de Il Tempo in collegamento con il Tg4 delle 19, venerdì 18 ottobre. Ma la sinistra non canti vittoria, perché la vicenda si tradurrà in un gigantesco autogol.