Tennis: Six Kings Slam. La finale sarà Alcaraz contro Sinner

Nel ricchissimo torneo esibizione lo spagnolo ha battuto in semifinale Rafa Nadal RIAD (ARABIA SAUDITA) - Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si sfideranno nella finale nel Six Kings Slam, la ricchissima esibizione in corso a Riad, in Arabia Saudita. Il Tennista spagnolo, numero 2 del ranking Atp, ha sup

Sinner-Alcaraz : niente punti ATP in palio al Six Kings Slam - ma un assegno superiore a Wimbledon… - Si tratta di una cifra monstre, se si pensa che il torneo dello Slam che mette in palio il montepremi più alto, Wimbledon, assegna al vincitore 3. La finale, dunque, vedrà affrontarsi l’azzurro Jannik Sinner e l’altro spagnolo Carlos Alcaraz: domani, non prima delle ore 20 italiane, la sfida metterà in palio una prima moneta da 6 milioni di euro, mentre il tennista perdente ne riceverà 1. (Oasport.it)

