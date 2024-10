Secoloditalia.it - Supermedia Youtrend: FdI vola, Elly e compagni in caduta libera, mai così male da giugno

(Di venerdì 18 ottobre 2024)Schlein continuano a non vederla arrivare neanche gli elettori, mentre Fratelli d’Italia si consolida ulteriormente e veleggia stabilmente verso il 30 per cento: è quanto emerge dalladi questa settimana. La ricerca condotta in collaborazione con l’agenzia giornalistica AGI conferma, infatti, e in certi casi rafforza, le tendenze emerse di recente. Si conferma, per esempio, l’ottimo stato di salute del partito di Giorgia Meloni: Fratelli d’Italia, non lontana dal 30% – il centrodestra nel complesso rimane stabile – mentre il Pd scende sotto il 23%. Piccolo balzo in avanti (+0,6%) il Movimento 5 stelle, unica forza di opposizione a crescere nelle ultime due settimane, mentre il centrosinistra ristretto, cioè nella configurazione Pd-Avs-+Eu, fa segnare il suo valore minimo dalle Europee di