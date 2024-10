Serie B: botta e risposta tra Dorval e Iemmello, Bari-Catanzaro 1-1 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Finisce senza vincitori l`anticipo della nona giornata del campionato di Serie B tra Bari e Catanzaro. Al `San Nicola` termina 1-1, con la rete Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Finisce senza vincitori l`anticipo della nona giornata del campionato diB tra. Al `San Nicola` termina 1-1, con la rete

Serie B 2024/2025 - terzo pareggio di fila per Bari e Catanzaro : Iemmello risponde a Dorval - Terzo pareggio consecutivo per Bari e Catanzaro. The post Serie B 2024/2025, terzo pareggio di fila per Bari e Catanzaro: Iemmello risponde a Dorval appeared first on SportFace. Finisce 1-1. Nella nona giornata di campionato, al San Nicola, le due squadre non vanno oltre l’1-1 e non riescono a dare uno scossone alla classifica, che vede gli uomini di Longo a quota 11 punti, due in più dei ... (Sportface.it)

Pagelle Bari-Catanzaro 1-1 : voti e tabellino Serie B 2024/2025 - All. Caserta 6 ARBITRO: Colombo di Como 6 RETI: 30? Dorval. . M. F. 74? Iemmello. Le pagelle Bari (3-5-2): Radunovic 6, Pucino 6. 154 abbonati; 707 tifosi ospiti). 5 (76? Favilli sv) In panchina: Pissardo, Novakovich, Bellomo, Sgarbi, Maiello, Manzari, Simic, Saco. Angoli. Recupero: 5? pt, 5? st. (Sportface.it)

Formazioni ufficiali Bari-Catanzaro - Serie B 2024/2025 - Gli ospiti anche arrivano da due pareggi, ma in totale sono quattro le sfide consecutive senza trovare i tre punti. Ecco le scelte dei due allenatori. FORMAZIONI UFFICIALI BARI-CATANZARO BARI: in attesa CATANZARO: in attesa The post Formazioni ufficiali Bari-Catanzaro, Serie B 2024/2025 appeared first on SportFace. (Sportface.it)