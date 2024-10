Russia, le foto degli Eurofighter italiani su Kaliningrad (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Le foto degli Eurofighter italiani che volano sui cieli di Kaliningrad finiscono su un canale Telegram russo. Il canale Fighterbomber, che ha oltre mezzo milione di iscritti, ha diffuso alcune foto scattate in volo agli Eurofighter italiani in volo su Kaliningrad. ''Nella regione speciale di Kaliningrad tutto è abbastanza stabile – recita il Russia, le foto degli Eurofighter italiani su Kaliningrad L'Identità. Lidentita.it - Russia, le foto degli Eurofighter italiani su Kaliningrad Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Leche volano sui cieli difiniscono su un canale Telegram russo. Il canale Fighterbomber, che ha oltre mezzo milione di iscritti, ha diffuso alcunescattate in volo agliin volo su. ''Nella regione speciale ditutto è abbastanza stabile – recita il, lesuL'Identità.

Eurofighter italiani sorvolano Kaliningrad : il gossip sulle foto su canale russo - Le operazioni degli Eurofighter in questa area non sono semplici dimostrazioni di forza, ma fanno parte di una strategia più ampia della NATO per monitorare le attività russe e garantire la sicurezza degli stati membri dell’alleanza. L’attenzione crescente da parte della NATO e la conseguente presenza di aerei da combattimento di vari paesi include operazioni di sorveglianza e pattugliamenti ... (Gaeta.it)