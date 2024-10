Gaeta.it - Roma Food Excel 2024: Successo per la Seconda Edizione del Salone Internazionale dell’Industry Food

Ildiha chiuso i battenti con risultati entusiasmanti, riaffermandosi come un punto di riferimento fondamentale per il settore agroalimentare e della ristorazione di alta qualità. La fiera, che ha avuto luogo presso la Fiera di, ha visto la partecipazione di centinaia di espositori e migliaia di operatori professionali. L'evento ha messo in luce l'importanza del "Made in Italy" e delle innovazioni in un settore in continua evoluzione. Eventi e approfondimenti L'diha presentato un vasto programma di eventi, comprendente masterclass, workshop e seminari focalizzati sulle più recenti tendenze dell'agroalimentare e sulla trasformazione culinaria.