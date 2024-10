Pd e M5s si riuniscono allo sciopero dei metalmeccanici a Roma, la stretta di mano e i baci: il saluto tra Conte e Schlein – Video (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una stretta di mano poi un abbraccio con due baci sulla guancia. Così, dopo i malumori tra le opposizioni, si sono salutati a Roma Elly Schlein e Giuseppe Conte, entrambi presenti allo sciopero dei manifestanti. La leader del Pd è arrivata in piazza andando sotto il palco. Il presidente del M5s, arrivando, è stato fermato da lavoratori e sindacalisti per foto e strette di mano. Poco dopo, mentre Conte stava parlando con alcuni lavoratori torinesi di Mirafiori, Schlein l’ha raggiunto. Entrambi hanno assicurato agli operai presenti un impegno comune sull’automotive. L'articolo Pd e M5s si riuniscono allo sciopero dei metalmeccanici a Roma, la stretta di mano e i baci: il saluto tra Conte e Schlein – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Pd e M5s si riuniscono allo sciopero dei metalmeccanici a Roma, la stretta di mano e i baci: il saluto tra Conte e Schlein – Video Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Unadipoi un abbraccio con duesulla guancia. Così, dopo i malumori tra le opposizioni, si sono salutati aEllye Giuseppe, entrambi presentidei manifestanti. La leader del Pd è arrivata in piazza andando sotto il palco. Il presidente del M5s, arrivando, è stato fermato da lavoratori e sindacalisti per foto e strette di. Poco dopo, mentrestava parlando con alcuni lavoratori torinesi di Mirafiori,l’ha raggiunto. Entrambi hanno assicurato agli operai presenti un impegno comune sull’automotive. L'articolo Pd e M5s sidei, ladie i: iltraproviene da Il Fatto Quotidiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Camera Penale irpinia aderisce allo sciopero di tre giorni - Tempo di lettura: < 1 minutoLa Camera Penale irpina, con una nota firmata dal presidente Gaetano Aufiero e dal segretario Costantino Sabatino, ha comunicato la propria adesione alla astensione collettiva dall’attività giudiziaria degli avvocati in materia penale deliberata dall’unione delle camere penali italiane per i giorni 4-5-6 novembre 2024. (Anteprima24.it)

Venerdì nero : dai trasporti alla scuola - ecco chi aderisce allo sciopero nazionale - Vigili del fuoco: lo sciopero in questo caso sarà di durata limitata e le eventuali astensioni avverranno nella fascia dalle 8 alle 14. Previste comunque due fasce di garanzia: dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. 30 alle 16. Sempre in Lombardia, continua At, per quanto riguarda la funicolare Como-Brunate, lo sciopero potrebbe creare disagi a chi viaggia “dalle 8. (Ilfaroonline.it)

Studenti lombardi in assemblea : incontro a Milano sul diritto allo studio e verso lo sciopero nazionale di novembre - Tra le principali rivendicazioni che verranno discusse ci sono l’avvicinamento e la costruzione della mobilitazione internazionale del 15 novembre. Milano, 17 ottobre 2024 – Studenti lombardi in assemblea. Questo evento rappresenta un'importante tappa verso lo sciopero studentesco nazionale del 15 novembre, che sarà la data autunnale più significativa per il sindacato studentesco e il ... (Ilgiorno.it)