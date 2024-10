Thesocialpost.it - Oropouche, il virus si trasmette anche sessualmente: cos’è e quali sono i sintomi

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il, noto per aver causato due decessi in Brasile, dove è endemico, e per aver registrato circa 10mila casi al mondo, potrebbe essere trasmissibileper via sessuale. Questa scoperta è stata effettuata dal Dipartimento di malattie infettive, tropicali e microbiologia dell’Irccs Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, in Valpolicella, che ha isolato ilper la prima volta al mondo nel liquido seminale di un viaggiatore italiano di ritorno da Cuba. La diagnosi dell’infezione era stata fatta oltre due settimane prima. Questo evento apre nuovi scenari per la gestione della salute pubblica, ampliando le modalità di trasmissione conosciute del