Quotidiano.net - Orlopp (Commerz), in strategia valutiamo anche acquisizioni

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La ceo dibank, Bettina, in in un'intervista rilasciata a Wirtschaftswoche, sottolinea che l'istituto sta valutandoper le sue attività di gestione patrimoniale e il business relativo alle aziende. Lasottolinea, secondo quanto riporta Bloomberg, che gli investitori vogliono sapere che cosapuò fare come banca indipendente entro la fine del decennio, in quanto "entrambe le opzioni" e cioè un'acquisizione da parte di Unicredit e unabank indipendente, devono essere comparabili per gli azionisti". La ceo, inoltre, rileva che l'istituto può "crescere in modo inorganico" attraverso, ma che non è l'unico modo per ottenere un'ulteriore crescita. "Aumenteremo in modo significativole nostre entrate da commissioni,attraverso l'espansione delle nostre attività di investimento e di asset management", spiega la