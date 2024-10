Gaeta.it - Omicidio a Civitavecchia: brutale aggressione in un parcheggio vicino alla stazione

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Un tragico evento è accaduto la notte del 17 ottobre a, dove unha scosso la comunità locale. La vittima, una donna romena di 56 anni, è stata trovata morta in unferroviaria, portando a una rapida mobilitazione delle forze dell'ordine e a un'indagine in corso. La situazione ha suscitato paura e preoccupazione tra i residenti, evidenziando le complessità legatevita degli individui senza fissa dimora nella città. Dettagli dell'Camelia Ion, la vittima, è stata rinvenuta in via Sofia De Filippi Mariani, un'area notoriamente frequentata da individui in condizioni di vulnerabilità sociale. Il medico legale ha confermato la presenza di segni di violenza sul corpo della donna, suggerendo la possibilità di soffocamento.