Nuovo consiglio all'Amam, ma si cambia anche ad Atm: la road map per Messina tracciata da Sud chiama Nord

Vertice ieri sera a Fiumedinisi con i soci ambasciatori di Sud chiama Nord della città di Messina e la partecipazione di assessori, consiglieri comunali e di quartiere, e componenti delle partecipate municipali. Presente anche il sindaco di Messina, Federico Basile, insieme al coordinatore

Cremonini stadi 2025 - oltre 450mila biglietti venduti : sold out anche al concerto di Messina - E mentre cresce l’attesa di vederlo dal vivo,. . 000 biglietti polverizzati in poche ore dall’apertura delle prevendit e, e dopo i due sold out a Bologna, oggi annuncia il tutto esaurito anche a Napoli, Messina e nella prima data di Milano, con oltre 415. . Cesare Cremonini si conferma il protagonista assoluto degli stadi per il 2025: dopo una partenza esplosiva con oltre 300. (Gazzettadelsud.it)

Siccità - Di Paola (M5s) incontra anche Ati Messina : "Mentre Schifani pontifica noi raccogliamo dati e proposte" - Il coordinatore regionale siciliano del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola, incontrerà le Ati siciliane (Assemblee idriche territoriali) per acquisire informazioni, dati e proposte utili a superare l’emergenza idrica che sta investendo la Sicilia. "Mentre il presidente della Regione, Renato... (Messinatoday.it)

Palermo - liberi 10 boss “fiancheggiatori” di Messina Denaro - A Palermo scadono i termini di custodia cautelare e 10 dei fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro tornano in libertà. Servizio di Luigi Ferraiuolo The post Palermo, liberi 10 boss “fiancheggiatori” di Messina Denaro first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)