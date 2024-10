Nuova giornata ecologica Plastic Free: adesso tocca al nuovo Tempietto (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Se ne è parlato tanto e non potevamo restare a guardare”, commentano i referenti reggini di Plastic Free che, per questo weekend, hanno organizzato un nuovo appuntamento di pulizia ambientale al Tempietto.A seguito delle segnalazioni pervenute nelle scorse settimane, i volontari Reggiotoday.it - Nuova giornata ecologica Plastic Free: adesso tocca al nuovo Tempietto Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Se ne è parlato tanto e non potevamo restare a guardare”, commentano i referenti reggini diche, per questo weekend, hanno organizzato unappuntamento di pulizia ambientale al.A seguito delle segnalazioni pervenute nelle scorse settimane, i volontari

Plastic free - Rotaract club e Lions per una nuova iniziativa di pulizia alla Lupa - Domenica 20 ottobre la zona della stazione della Lupa (Via dei Pisoni 18) sarà al centro di un'importante iniziativa di pulizia ambientale, promossa congiuntamente da Plastic Free, Rotaract Club Piacenza e Lions International Piacenza. L'evento vedrà la partecipazione di numerosi volontari che... (Ilpiacenza.it)

La ricerca sulle microplastiche deve essere 'plastic free' : lo studio - Quando si studiano le microplastiche c’è il rischio che i risultati siano 'inquinati', per questo è importante che le ricerche siano 'plastic free'. Uno studio dell’Università di Pisa appena pubblicato sulla rivista 'Science of the Total Environment' ha posto l’attenzione proprio su questo... (Pisatoday.it)

Le ricerche sulle microplastiche devono essere “plastic free” : lo spiega l’Università - “I pozzi essendo un accesso per raggiungere direttamente le falde possono essere un canale preferenziale di contaminazione, sia di microplastiche che di qualsiasi altro contaminante proveniente dalla superficie. Uno studio dell’Università di Pisa appena pubblicato sulla rivista Science of the Total Environment ha posto l’attenzione proprio su questo aspetto con riferimento alle indagini sulle ... (Lanazione.it)