Nasce Gamberorosso tv la prima piattaforma OTT dell’enogastronomia italiana

(Di venerdì 18 ottobre 2024) È la Netflix: debutta la.tv. Fruibile in ogni momento su ogni tipologia di device, strutturata come un vero e proprio provider on demand di tutte le serie di maggior successo del mondo food & wine. Dalle ricette di Giorgione e quelle Vito e della sua bolognesissima famiglia Bicocchi, passando dai panini di Max al mondo dell’alta cucina con grandissimi protagonisti come Pascucci e Igles Corelli, Peppe Guida e Cristiano Tomei. Il palinsesto si rinnova continuamente con tre puntate nuove ogni giorno. Ampio spazio alle ricette, tradizionali o d’autore, reportage di viaggio dall’Italia e dal mondo, approfondimenti su cibo&salute e ovviamente tanto vino, con degustazioni e giri in vigna.