Morto Liam Payne dei One Direction Harry Styles | Mi mancherà sono devastato

I restanti membri dei One Direction si sono stretti intorno al dolore della famiglia e del figlio dell'artista, dicendosi "devastati" dal dolore che questo inaspettato decesso ha provocato

Liam Payne - i messaggi degli One Direction : “E’ morto un fratello” - (Adnkronos) – "Siamo completamente devastati dalla morte di Liam Payne". Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn Malik –… L'articolo Liam Payne, i messaggi degli One Direction: “E’ morto un fratello” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Liam Payne - i messaggi degli One Direction : “E’ morto un fratello” - “Non ti ho mai ringraziato per avermi sostenuto nei momenti più difficili della mia vita. La sua esperienza maturata sin da giovane, il suo orecchio assoluto, la sua presenza scenica, il suo dono per la scrittura. “Sono distrutto mentre scrivo, ma ieri ho perso un fratello. “Liam era un incredibile autore di canzoni con un grande senso della melodia, parlavamo spesso di tornare in studio ... (Dailyshowmagazine.com)

Liam Payne - i messaggi degli One Direction : “E’ morto un fratello” - Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn Malik – tutti componenti della band One Direction – rompono il silenzio per rendere omaggio all'amico Liam Payne, morto ieri a Buenos Aires dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump ... (Webmagazine24.it)