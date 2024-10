Modugno: “Ho una notizia su Conte e sulla cena con ADL” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Francesco Modugno, giornalista Sky, svela i retroscena della cena tra Conte e De Laurentiis e racconta le richieste del tecnico alla squadra prima della sfida contro l’Empoli. Francesco Modugno, intervenuto ai microfoni di Radio Marte durante Marte Sport Live, ha fornito dettagli interessanti sul clima in casa Napoli. Dalla cena tra Conte e De Laurentiis al futuro di Meret, fino alle sensazioni prima del match contro l’Empoli, Modugno ha fatto luce su vari aspetti cruciali. Una cena conviviale tra Conte e De Laurentiis Modugno ha raccontato di una cena conviviale tra Antonio Conte, il presidente Aurelio De Laurentiis, la signora Jacqueline e il vicepresidente Edoardo De Laurentiis. «La cena è stata conviviale, cordiale, un momento per vedersi senza discussioni particolari in programma. Napolipiu.com - Modugno: “Ho una notizia su Conte e sulla cena con ADL” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Francesco, giornalista Sky, svela i retrosdellatrae De Laurentiis e racconta le richieste del tecnico alla squadra prima della sfida contro l’Empoli. Francesco, intervenuto ai microfoni di Radio Marte durante Marte Sport Live, ha fornito dettagli interessanti sul clima in casa Napoli. Dallatrae De Laurentiis al futuro di Meret, fino alle sensazioni prima del match contro l’Empoli,ha fatto luce su vari aspetti cruciali. Unaconviviale trae De Laurentiisha raccontato di unaconviviale tra Antonio, il presidente Aurelio De Laurentiis, la signora Jacqueline e il vicepresidente Edoardo De Laurentiis. «Laè stata conviviale, cordiale, un momento per vedersi senza discussioni particolari in programma.

Come e quale sarà il Napoli di Conte? Parla Francesco Modugno - Vanno verificate gamba e capacità organica, perché c’è una fase di non possesso che richiede applicazione e sacrificio, equilibri differenti. A ‘Forza Napoli Sempre’, trasmissione in onda su Radio Marte, è intervenuto anche Francesco Modugno. Gilmour… “Gilmour è scozzese, lo conosciamo meno, ma dicono somigli molto a Lobotka: rappresenterebbe un’alternativa allo slovacco, per ... (Terzotemponapoli.com)